Freispruch für „Thor“: Kein Betrug bei Spendengeld

Familie sammelt weiter Geld für heilende Therapie

„Das Medikament hilft ihm ein wenig“, erklärt Brunos Mutter Agota. Trotzdem habe sich sein Zustand gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Spenden sammelt die Familie weiter, denn bald könne er an einer klinischen Studie in Belgien teilnehmen. „Auch dafür brauchen wir Geld, weil dann müssen wir drei bis vier Monate mit Bruno in Belgien leben“, so Heiner. Und auch die vier Millionen Euro teure Gentherapie in den USA ist für die Familie immer noch ein Hoffnungsschimmer.