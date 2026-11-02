Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird

Rote Rochaden

Wackeln könnte eines der drei SPÖ-Staatssekretariate. Schlüsselfigur ist Michaela Schmidt: Regierungskoordinatorin, Bablers Staatssekretärin im Medienministerium – und dem Vernehmen nach gerne seine Erbin. Doch Marterbauer darf sein Team „frei auswählen“ und könnte sich eine eigene Koordinatorin samt Staatssekretärin ins Finanzministerium holen. Bleiben Jörg Leichtfried (Innenministerium), der als Wackelkandidat gilt, und Ulrike Königsberger-Ludwig (Gesundheit), die mit ihren Zuständigkeiten allerdings ein ganzes Ex-Ministerium abdeckt. Auch in der Parteizentrale dürfte es rote Rochaden geben. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim soll weichen – oder, wie Babler, erst entmachtet werden und Aufpasser bekommen.