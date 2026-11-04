Krawalle vor ukrainischem Militärgefängnis

Gezielte Provokation „von außen“?

Im aktuellen Fall wird auch von einer möglichen gezielten Provokation „von außen“ gesprochen. Der Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Kyrylo Budanow, erklärte, dass eine Frau, die sich als Ärztin ausgegeben hatte und mit einem „gekauften“ Rettungswagen am Ort des Geschehens erschienen war, festgenommen worden sei. Nach Angaben des SBU soll sie an der Vorbereitung der Aktion beteiligt gewesen sein – und dürfte bereits Tage zuvor die Umgebung „ausgekundschaftet“ haben.