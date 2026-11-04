Skandal um TV-Serie:„Mobbing der übelsten Sorte“

Der Betroffene selbst äußerte sich zunächst nicht, brach am Wochenende aber auf Instagram sein Schweigen: „Ich sehe, was über mich gesagt und mir geschrieben wird.“ Er sei jedoch gerade nicht an einem Punkt, an dem er sich an der Diskussion beteiligen könne. An den Sender TV2 hat er jedoch eine klare Botschaft – für den Fall, dass dieser in Zukunft ähnliche Formate plant: „Ich will sie wirklich dazu auffordern, das sein zu lassen.“