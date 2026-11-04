Lewis zu herrisch? „So kann es nicht weitergehen“

„Würde das nicht tolerieren“

Hamilton stelle sich über die Marke Ferrari, so der Vorwurf des Deutschen. „Er macht mehr auf Teamchef als auf Fahrer. Ich würde das nicht tolerieren. Ich würde beide Fahrer in einen Sack stecken, ihnen die Leviten lesen und ihnen erklären, wie das bei Ferrari zu funktionieren hat. So kann es nicht weitergehen. Beide Fahrer haben sich in der Situation gegenseitig das Rennen kaputtgemacht“, so Schumacher weiter.