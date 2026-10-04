Wir starten Österreichs größte Futterspendenaktion

Heute ist Welttierschutztag! Ein guter Anlass für ein starkes Zeichen der Hilfsbereitschaft. Wenn das Geld knapp wird, darf das geliebte Tier nicht auf der Strecke bleiben. Dafür sorgt ab Anfang November in ganz Österreich der „Tierzauber“-Truck von „Krone“-Tierecke und Fressnapf.
Der 4. Oktober erinnert jedes Jahr an Franz von Assisi. An seinem Ehrentag rückt der Schutz aller Mitgeschöpfe in den Mittelpunkt. Er sorgte sich um Tiere und Natur und suchte die Nähe zu den Armen und Schwachen. Die Schwächsten nicht zu vergessen, ist auch der Auftrag der „Krone“-Tierecke.
Hilfe, die ankommt
Täglich wenden sich verzweifelte Tierhalter an die Redaktion, weil sie auf Hilfe angewiesen sind. Mit Spendengeldern bezahlen wir lebenserhaltende Operationen für Vierbeiner. Jeden Mittwoch und Samstag können wir durch kostenlose Veröffentlichungen in der „Krone“ viel Leid abwenden und Glück bescheren.
Jährlich verteilen wir Tonnen an Futterspenden an jene, die sie dringend brauchen. Auch 2026 sind anlässlich des Welttierschutztages Tierheime und Vereine im ganzen Land beschenkt worden.
Sorgen, über die keiner spricht
Allerdings wird nicht jede Not laut ausgesprochen. Mancher private Tierhalter schweigt aus Scham, obwohl er den Napf seines Tieres kaum noch füllen kann. Hund und Katze sind weit mehr als Haustiere. Sie sind Familie und oft die einzigen treuen Begleiter im Alltag.
Hohe Lebenshaltungskosten oder ein plötzlicher Schicksalsschlag können das Gefüge rasch ins Wanken bringen. Futter, Tierarzt, Zubehör für den vierbeinigen Freund wollen trotzdem bezahlt sein. Das reißt oft ein großes Loch ins Budget. Kein geliebtes Tier soll darunter leiden.
Futter, Fürsorge und Fachwissen
Dafür bringt die „Krone“-Tierecke gemeinsam mit Fressnapf und weiteren starken Partnern den „Tierzauber“ auf den Weg. Ab November rollt die Charity-Tour mit einem eigenen Fahrzeug durch ganz Österreich und verschenkt Katzen- und Hundefutter an Tierhalter in Not. Bei ausgewählten Fressnapf-Filialen warten Futterpackerl mit einem Monatsvorrat. Bis zu vier Tiere pro Person sind möglich. Voraussetzung dafür ist eine Anmeldung in unserem Online-Formular (siehe auch Informationen unten).
Von der ersten bis zur letzten Station wird die „Krone“-Tierecke vor Ort sein und freut sich darauf, Tierhalter glücklich machen zu dürfen.
Maggie Entenfellner, Ressortleiterin „Krone“-Tierecke
Bild: Klemens Groh
Tierärztinnen und Tierärzte der Vetmeduni Wien begleiten die gesamte Tour. Fehlt Wichtiges, wird ebenfalls geholfen, etwa mit einer neuen Leine, einem Maulkorb oder Transportkorb. Möglich machen diese Aktion tierliebende Spender unseres Vereins „Freunde der Tierecke“ und unsere Partner! Gemeinsam schaffen wir „Tierzauber“!
Mike Podobrin, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich, über gelebte Verantwortung.
„Krone“: Herr Podobrin, warum liegt Fressnapf die „Tierzauber“-Aktion so am Herzen?
Mike Podobrin: Haustiere sind weit mehr als Begleiter. Sie sind Familienmitglieder, Freunde und für viele Menschen ein wichtiger Anker. Gerade wenn das Leben herausfordernder wird, kann diese Verbindung besonders wertvoll sein. Deshalb möchten wir gemeinsam mit Partnern gerade dort unterstützen, wo es am dringendsten gebraucht wird.
Welche Rolle spielt dabei das gesellschaftliche Engagement von Fressnapf?
Mit unserem Einsatz unter dem Dach von ,Tierisch engagiert’ unterstützen wir Initiativen, bei denen das Wohl der Tiere und das Miteinander mit ihren Menschen im Mittelpunkt stehen. Der „Tierzauber“ ist dafür ein schönes Beispiel. Unterschiedliche Partner bündeln ihre Kompetenzen, und daraus entsteht direkte Unterstützung für Tiere und ihre Menschen in schwierigen Zeiten.
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit der „Krone“-Tierecke und den anderen Partnern der Aktion besonders?
Gesellschaftliches Engagement funktioniert aus meiner Sicht am besten gemeinsam. Die „Kronen Zeitung“ steuert mit der Tierecke Reichweite und Nähe zu den Menschen bei, und die Vetmeduni Wien ergänzt mit tiermedizinischer Kompetenz. Wir bei Fressnapf liefern zusammen mit unseren Industriepartnern das Wissen rund um eine bedarfsgerechte Ernährung sowie Erfahrung und unsere Nähe zu Tierhalterinnen und Tierhaltern. So entsteht etwas Besonderes, das über eine klassische Weihnachtsaktion hinausgeht – und Mensch und Tier ganz konkret zugutekommt.
Hier geht’s zur Anmeldung für eine Futterspende
Unterstützung erhalten Bezieher von Sozialleistungen in nachweislicher Notlage. Pro Haushalt sind bis zu vier Tiere möglich. Für jedes Tier muss ein eigenes Online-Formular ausgefüllt werden.
Sind Sie betroffen? Dann scheuen Sie sich bitte nicht und melden sich
hier
an. Annahmeschluss ist der 30. Oktober 2026.
Was Sie für die Futterausgabe wissen sollten
Jede Anmeldung wird geprüft. Es folgt ein Bestätigungsmail. Tourstart ist am 4. November im Westen Österreichs. Alle Standorte und Termine stehen im Formular. Das Futterpackerl wird am gewählten Tag zwischen 16 und 18 Uhr beim „Tierzauber“-Truck ausgegeben. Lichtbildausweis bitte mitnehmen! Wer eine Vertrauensperson schickt, bitte eine schriftliche Vollmacht samt Kopie des Lichtbildausweises mitgeben.
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