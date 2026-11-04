Diese Köpfe haben die US-Wahlen entschieden

Erste schwarze Gouverneurin

Einen weiteren historischen Triumph konnten die Demokraten im Südstaat Georgia davontragen. Mit Keisha Lance Bottom (56) wurde dort erstmals in den USA eine schwarze Frau zur Gouverneurin gewählt. Sie setzte sich gegen republikanischen Milliardär Rick Jackson durch. Es ist die erste gewonnene Gouverneurswahl für die Demokraten in Georgia seit 1998. Auch der demokratische Senator Jon Ossof konnte seinen Sitz den Republikaner Mike Collins verteidigen. Ihre Siege sind weitere Zeichen für den Umbruch in den USA. 2024 hatte noch Donald Trump die Präsidentschaftswahl den Swing State für sich entschieden.