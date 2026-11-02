Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vermisst in Tirol

Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab

Tirol
02.11.2026 09:00
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und Erinnerungshütte im Leutascher Gaistal.(Bild: Krone-Collage/PP Oberbayern Süd, Privat)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Während die Tiroler Alpinpolizei nicht noch einmal nach der vermissten Deutschen Carolin Schmidt (25) suchen will, hat Seher Michael Schneider neue Erkenntnisse. Und er bekommt Unterstützung von einem Hundeführer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Anfang September gilt die 25-jährige Deutsche, wie berichtet, zwischen dem bayrischen Garmisch und dem Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) als vermisst. Sie könnte bei einem Bergunglück ums Leben gekommen sein. Ihr Vater suchte zuletzt selbst im Wetterstein und in den Mieminger Bergen nach ihr – erfolglos.

Bitte um eine neue Suchaktion
Auf den entsprechenden „Krone“-Beitrag meldete sich bekanntlich Michael Schneider, der sich als Seher bezeichnet und tatsächlich schon in einigen Fällen den Aufenthalt von Vermissten durch seine Fähigkeiten herausfand.

Im Fall Carolin vermutete er die Deutsche im Bereich Wettersteinhütte, Erinnerungshütte und Wangalm im Gaistal (Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land) und wandte sich diesbezüglich auch an die Alpinpolizei mit der Bitte, eine neue Suche in dem Gebiet zu starten.

Carolin könnte auch in der Umgebung der Rotmoosalm unter Sträuchern verdeckt liegen, so der ...
Carolin könnte auch in der Umgebung der Rotmoosalm unter Sträuchern verdeckt liegen, so der Seher.(Bild: Privat)

Tiroler Alpinpolizei will nicht noch einmal suchen
Die lehnte dies aber in einer Mail an Schneider ab – mit dem Hinweis, dass die Bereiche schon früher mehrfach ergebnislos abgesucht worden seien.

Schneider korrigiert Lageort um 1,8 Kilometer
Damit will sich Schneider jedoch nicht zufriedengeben. „Ich bleibe bei all meinen Eingebungen, habe meine Stelle aber um circa 1,8 Kilometer weiter nach Westen korrigiert“, schrieb Schneider noch einmal an die Tiroler Alpinpolizei.

Lesen Sie auch:
Von der Rauthhütte aus wollte der Vater der Vermissten auf die Hohe Munde.
Vermisste Carolin (25)
Vater sucht auf den Tiroler Bergen nach Tochter
19.10.2026
Spur zu drei Hütten
Vermisste Carolin: Seher will wissen, wo sie liegt
20.10.2026
Hoffen auf Hinweise
25-Jährige seit drei Wochen in Alpen verschwunden
29.09.2026

Carolin sei durch Bäume oder Sträucher verdeckt
„Ein Drohnenüberflug bringt eventuell kein Ergebnis, da Carolin Schmidt nach meiner klaren Eingebung nach ihrem Absturz durch Bäume oder Strauchwerk verdeckt liegt. Aber diese Eingebung hatte ich schon bei der vorherigen Stelle. Sollten Sie diese also nur per Überflug kontrolliert haben, so bleibe ich auch dabei, dass es dort sein kann.“

Wegen des nahenden Winters drängt die Zeit
Er bittet darum, die Alpinpolizei möge ihm „noch eine zweite Chance“ geben. Die Zeit drängt wegen des nahenden Winters jedenfalls. Unterstützung bekommt er unterdessen auch von einem deutschen Hundeführer und Ausbildner von Leichenspürhunden. Der berichtet von einigen Fällen, bei denen Schneiders Hinweise zu Vermissten führten. „Schenken Sie ihm Glauben!“, fordert er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
02.11.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.368 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
116.892 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.522 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1869 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1513 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf