Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab

Carolin sei durch Bäume oder Sträucher verdeckt

„Ein Drohnenüberflug bringt eventuell kein Ergebnis, da Carolin Schmidt nach meiner klaren Eingebung nach ihrem Absturz durch Bäume oder Strauchwerk verdeckt liegt. Aber diese Eingebung hatte ich schon bei der vorherigen Stelle. Sollten Sie diese also nur per Überflug kontrolliert haben, so bleibe ich auch dabei, dass es dort sein kann.“