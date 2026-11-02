Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab

Während die Tiroler Alpinpolizei nicht noch einmal nach der vermissten Deutschen Carolin Schmidt (25) suchen will, hat Seher Michael Schneider neue Erkenntnisse. Und er bekommt Unterstützung von einem Hundeführer.
Seit Anfang September gilt die 25-jährige Deutsche, wie berichtet, zwischen dem bayrischen Garmisch und dem Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) als vermisst. Sie könnte bei einem Bergunglück ums Leben gekommen sein. Ihr Vater suchte zuletzt selbst im Wetterstein und in den Mieminger Bergen nach ihr – erfolglos.
Bitte um eine neue Suchaktion
Auf den entsprechenden „Krone“-Beitrag meldete sich bekanntlich Michael Schneider, der sich als Seher bezeichnet und tatsächlich schon in einigen Fällen den Aufenthalt von Vermissten durch seine Fähigkeiten herausfand.
Im Fall Carolin vermutete er die Deutsche im Bereich Wettersteinhütte, Erinnerungshütte und Wangalm im Gaistal (Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land) und wandte sich diesbezüglich auch an die Alpinpolizei mit der Bitte, eine neue Suche in dem Gebiet zu starten.
Tiroler Alpinpolizei will nicht noch einmal suchen
Die lehnte dies aber in einer Mail an Schneider ab – mit dem Hinweis, dass die Bereiche schon früher mehrfach ergebnislos abgesucht worden seien.
Schneider korrigiert Lageort um 1,8 Kilometer
Damit will sich Schneider jedoch nicht zufriedengeben. „Ich bleibe bei all meinen Eingebungen, habe meine Stelle aber um circa 1,8 Kilometer weiter nach Westen korrigiert“, schrieb Schneider noch einmal an die Tiroler Alpinpolizei.
Carolin sei durch Bäume oder Sträucher verdeckt
„Ein Drohnenüberflug bringt eventuell kein Ergebnis, da Carolin Schmidt nach meiner klaren Eingebung nach ihrem Absturz durch Bäume oder Strauchwerk verdeckt liegt. Aber diese Eingebung hatte ich schon bei der vorherigen Stelle. Sollten Sie diese also nur per Überflug kontrolliert haben, so bleibe ich auch dabei, dass es dort sein kann.“
Wegen des nahenden Winters drängt die Zeit
Er bittet darum, die Alpinpolizei möge ihm „noch eine zweite Chance“ geben. Die Zeit drängt wegen des nahenden Winters jedenfalls. Unterstützung bekommt er unterdessen auch von einem deutschen Hundeführer und Ausbildner von Leichenspürhunden. Der berichtet von einigen Fällen, bei denen Schneiders Hinweise zu Vermissten führten. „Schenken Sie ihm Glauben!“, fordert er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.