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Premiere! Rad-Stars könnten in Kärnten gastieren

Sport-Mix
04.11.2026 09:59
Florian Lipowitz gewann 2026 die Slowenien-Rundfahrt.
Florian Lipowitz gewann 2026 die Slowenien-Rundfahrt.(Bild: AFP/LOIC VENANCE)
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Von Lukas Töfferl

2027 steigt erstmals in Kärnten ein UCI-Tagesrennen. Dieses könnte im Juni Topstars anlocken. Von Bled soll es auf die Turrach gehen. Auch die Slowenien-Rundfahrt, die zwei Tage später beginnt, könnte in Kärnten gastieren. Und: Die Radentheinerin Magdalena Kleinsasser tritt bei den Olympischen Jugendspielen in Afrika in die Pedale. 

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Abflug nach Dakar! Am Mittwoch startet für Magdalena Kleinsasser (17) das Abenteuer Jugend-Olympiade. Das Radentheiner Rad-Talent vom Team Feld am See ist als einzige Kärntnerin im österreichischen Aufgebot an Bord. Am 8. November steht das Zeitfahren an, zwei Tage später folgt das Straßenrennen. „Die Strecke ist flach, da ist sie in Österreich in ihrem Jahrgang die Beste. Rein von den Sprintfähigkeiten sind die Top 10 drin“, so Vereinsboss Norbert Unterköfler, bei dem es vom Conti-Team News gibt.

Die Radentheinerin Magdalena Kleinsasser ist die einzige Kärntnerin bei der Jugend-Olympiade.
Die Radentheinerin Magdalena Kleinsasser ist die einzige Kärntnerin bei der Jugend-Olympiade.(Bild: zVg)

Pro-Lizenz gelöst
Dort fusionierte die Équipe mit „MaxSolar Raymon“. Nun mietet man in Alicante ein Haus, um bessere Trainingsmöglichkeiten zu bieten. „Ein Monat kostet für acht Leute 1700 Euro“, beziffert Unterköfler. Neben der Conti- wurde auch die Pro-Lizenz für 3500 Euro gelöst: „Damit könnten wir sogar zu Rennen wie der Slowenien-Rundfahrt eingeladen werden!“

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Ziel auf der Turrach
Apropos Slowenien-Rundfahrt: 2027 könnte diese in Kärnten gastieren. Fix: Erstmals wird im kommenden Jahr ein UCI-Tagesrennen ausgetragen. Das „Alpine Premium Race“ steigt am 16. Juni, startet in Bled und endet schließlich auf der Turracher Höhe.

Das Rennen findet zwei Tage vor der Slowenien-Rundfahrt statt, wo stets ein starkes, hochkarätiges Peloton auftritt. So sicherte sich 2026 der Deutsche Florian Lipowitz den Sieg. Beide Events könnten 2027 miteinander kombiniert werden.

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