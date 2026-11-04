Premiere! Rad-Stars könnten in Kärnten gastieren

Abflug nach Dakar! Am Mittwoch startet für Magdalena Kleinsasser (17) das Abenteuer Jugend-Olympiade. Das Radentheiner Rad-Talent vom Team Feld am See ist als einzige Kärntnerin im österreichischen Aufgebot an Bord. Am 8. November steht das Zeitfahren an, zwei Tage später folgt das Straßenrennen. „Die Strecke ist flach, da ist sie in Österreich in ihrem Jahrgang die Beste. Rein von den Sprintfähigkeiten sind die Top 10 drin“, so Vereinsboss Norbert Unterköfler, bei dem es vom Conti-Team News gibt.