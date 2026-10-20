Anthropic verhandelt über Rechenkraft um 45 Mrd. $

Der von Nvidia unterstützte Rechenzentrumsbetreiber Nscale steht einem Medienbericht zufolge vor einem weiteren milliardenschweren Geschäft mit dem KI-Entwickler Anthropic. Nscale verhandle mit dem Anbieter des Chatbots Claude über den Verkauf von Rechenleistung im Wert von rund 45 Milliarden Dollar, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Dabei gehe es um eine zweite Anlage auf dem Monarch-Campus im US-Staat West Virginia.