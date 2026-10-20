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Anthropic verhandelt über Rechenkraft um 45 Mrd. $

Digital
20.10.2026 09:59
Für das Training und die Bereitstellung von KI-Modellen brauchen Unternehmen wie Anthropic ...
Für das Training und die Bereitstellung von KI-Modellen brauchen Unternehmen wie Anthropic Unmengen an Hochleistungs-Servern – neue Rechenzentren schießen deshalb wie Pilze aus dem Boden.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der von Nvidia unterstützte Rechenzentrumsbetreiber Nscale steht einem Medienbericht zufolge vor einem weiteren milliardenschweren Geschäft mit dem KI-Entwickler Anthropic. Nscale verhandle mit dem Anbieter des Chatbots Claude über den Verkauf von Rechenleistung im Wert von rund 45 Milliarden Dollar, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Dabei gehe es um eine zweite Anlage auf dem Monarch-Campus im US-Staat West Virginia.

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Diese solle eine Kapazität von 460 Megawatt liefern und mit den modernen Vera-Rubin-KI-Chips von Nvidia ausgestattet werden. Nscale und Anthropic äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht.

Vorkaufsrecht gesichert
Anthropic hatte im August einen ähnlichen Vertrag über 45 Milliarden Dollar für die erste Anlage auf dem Campus abgeschlossen. Dem Bericht zufolge hat sich das KI-Unternehmen außerdem ein Vorkaufsrecht für ein geplantes drittes Gebäude gesichert.

Nscale musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen: Microsoft hatte sich aus einem Projekt für ein Vorzeige-Rechenzentrum zurückgezogen, da sich der Stromanschluss verzögerte und die Inbetriebnahme auf die 2030er-Jahre verschoben wurde. Gleichzeitig wächst an den Finanzmärkten die Skepsis gegenüber der schuldenfinanzierten Expansion der KI-Infrastruktur.

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In der vergangenen Woche war die Aktie des Nscale-Rivalen CoreWeave wegen Sorgen über dessen Schuldenberg von 50 Milliarden Dollar eingebrochen. Nscale ist seit seiner Gründung stark gewachsen und hat sein Vertragsvolumen innerhalb von zweieinhalb Jahren von 100 Millionen auf mehr als 103 Milliarden Dollar gesteigert.

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