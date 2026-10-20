Blutgerinnsel – jetzt droht Superstar Saison-Aus

Gute Prognose für Hurts

Hurts hatte sich vor zwei Wochen in der Partie gegen die Los Angeles Rams verletzt, als er von einem Gegenspieler mit dem Stollenschuh im Wadenbereich getroffen wurde. Danach reiste er mit dem Team nach London zum Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Dort wurde vor der Partie bei einer Untersuchung das Blutgerinnsel in der Wade entdeckt. Trotzdem erhielt er nach Angaben der Eagles von den Teamärzten die Freigabe für das NFL-Spiel.