Nach Hochzeit in Österreich nun heimliche Feier

Ganzes Hotel gemietet

Genauer gesagt handelte es sich dabei um die geschichtsträchtige „Villa Arcadio“ in der italienischen Stadt Salo. Eine traumhafte Kulisse! 18 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, einen Garten und einen Pool – all das wurde von dem Paar für zwei Tage reserviert. Zudem fand noch eine private Trauungszeremonie statt. Dabei glänzte Lena in einem weißen Kleid, Nagelsmann setzte auf einen sommerlichen weißen Anzug.