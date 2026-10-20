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Nagelsmann verliebt

Nach Hochzeit in Österreich nun heimliche Feier

Fußball International
20.10.2026 09:56
Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Liebesglück
Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Liebesglück(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Jänner hatten sich Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger in Österreich das Ja-Wort gegeben, jetzt legte das Paar mit einer gemeinsamen Hochzeitsfeier am Gardasee nach.

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Wie die „Bild“ berichtet, haben der Star-Trainer, der aktuell vereinslos ist, und seine Lena ihre Liebe im Sommer noch einmal so richtig gefeiert. Gemeinsam mit mehr als 40 Familienmitgliedern und engen Freunden veranstaltete man Mitte August in einem Luxusresort in der Nähe des Gardasees eine Hochzeitsparty.

Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: GEPA)

Ganzes Hotel gemietet
Genauer gesagt handelte es sich dabei um die geschichtsträchtige „Villa Arcadio“ in der italienischen Stadt Salo. Eine traumhafte Kulisse! 18 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, einen Garten und einen Pool – all das wurde von dem Paar für zwei Tage reserviert. Zudem fand noch eine private Trauungszeremonie statt. Dabei glänzte Lena in einem weißen Kleid, Nagelsmann setzte auf einen sommerlichen weißen Anzug.

Ja-Wort in Salzburg
Bereits im Jänner hatten sich die beiden in Österreich das Ja-Wort gegeben. Das aus Bayern stammende Paar gilt als großer Berg- und Wanderfan, so fiel die Entscheidung auf das Hotel Forsthofgut in Leogang.

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Seit 2022 ein Paar
Die ehemalige „Bild“-Reporterin und der Fußballtrainer waren 2022 zusammengekommen. Kennengelernt hatten sich die beiden übrigens, als Nagelsmann den FC Bayern München trainiert hatte.

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