Verletzter Soldat mit Drohne von Front gerettet

Drohneneinheit: „Sein Leben ist nicht mehr länger in Gefahr“

„Der Einsatz war erfolgreich, die verwundete Person wurde gerettet! Er wird jetzt behandelt und sein Leben ist nicht länger in Gefahr“, erklärte die Drohneneinheit der Brigade auf der Plattform Facebook. Nach Angaben des Drohnenherstellers Gurzuf Defence war der Mann fast eineinhalb Jahre in einem gefährlichen Kampfeinsatz an der Front gewesen und konnte auf herkömmlichem Wege nicht gerettet werden. „Alle Versuche, ihn zu erreichen, hätten ein tödliches Risiko für das Bergungsteam bedeutet.“