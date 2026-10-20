Fälbl schwärmt: Vom Pantscherl zum Liebesglück

Was als Pantscherl begann, ist heute eine glückliche Beziehung: Im Marchfelderhof hat krone.tv Christoph Fälbl und seine Freundin Michelle Härle zum Liebesinterview gebeten – und die beiden kamen aus dem Schwärmen kaum heraus! Besonders persönlich: Der Schauspieler erzählt auch, was genau ihn an seiner Michelle so begeistert.