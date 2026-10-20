„Abkassiererei“: Standler sauer auf Parksheriffs

Der Ton ist ungewöhnlich rau. „Was hier mit uns gemacht wird, ist eine Sauerei“, ruft eine Standlerin vom Grazer Kaiser-Josef-Markt, der gegenüber der Oper liegt, über ihren Verkaufsstand. Gerade reicht sie frisch geerntete Zwetschken an ihre Kunden. Ihr Nachbar pflichtet ihr bei.