Hackerangriff gegen AfD: 400.000 Mails erbeutet

Ein riesiger Hackerangriff erschüttert die Alternative für Deutschland (AfD). Aus den Postfächern der Partei wurden Hunderttausende E-Mails widerrechtlich kopiert und online gestellt.
Auf einer Internetseite wurden KI-Zusammenfassungen mehrerer Mails veröffentlicht, wie die „Bild“ berichtet. Demnach sind die Absender unter anderem Alice Weidel, Co-Chefin der AfD, Alexander Gauland, AfD-Mitgründer und Ehrenvorsitzender und der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm.
Mehr als 400.000 Mails
Laut der Website soll es sich um mehr als 400.000 Mails handeln, deren Inhalt publik gemacht wurden. Den KI-Zusammenfassungen zufolge fallen darin zahlreiche rassistische und antisemitische Äußerungen. Ob die Dokumente echt sind, ist aber noch unklar. Laut „Bild“ wurden auch Fotos Ausweisen, Rechnungen, Kontoauszüge und Zeugnisse sowie Mitgliedsanträge und Mitgliederlisten auf der Website veröffentlicht.
AfD bestätigt Angriff
Ein AfD-Sprecher bestätigte der „Bild“ aber einen Hackerangriff im September auf einen Hosting-Dienstleister der Partei. Unbekannte hätten dabei Teile von Postfächern kopiert, die zu einem Großteil seit Jahren nicht genutzt werden. Aktuelle Postfächer der Bundes-AfD seien nicht betroffen. Jetzt würden die veröffentlichten Daten geprüft.
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