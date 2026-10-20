Hackerangriff gegen AfD: 400.000 Mails erbeutet

Mehr als 400.000 Mails

Laut der Website soll es sich um mehr als 400.000 Mails handeln, deren Inhalt publik gemacht wurden. Den KI-Zusammenfassungen zufolge fallen darin zahlreiche rassistische und antisemitische Äußerungen. Ob die Dokumente echt sind, ist aber noch unklar. Laut „Bild“ wurden auch Fotos Ausweisen, Rechnungen, Kontoauszüge und Zeugnisse sowie Mitgliedsanträge und Mitgliederlisten auf der Website veröffentlicht.