Ex-Ingenieur von OpenAI bleibt in U-Haft

Es bestehe ein „erhebliches“ Risiko, dass der Festgenommene nicht erneut vor Gericht erscheinen werde, hieß es. Der 35-jährige Alfozan äußerte sich bei einer einstündigen Gerichtsanhörung am Montag nicht. Staatsanwälte verwiesen auf Alfozans wiederholte Kontakte zu einem namentlich nicht genannten Mitglied der saudi-arabischen Königsfamilie, die aus ihrer Sicht einer Freilassung Alfozans entgegenstünden. Geheimdienstdirektor Jay Clayton hatte vergangene Woche angedeutet, dass der Fall im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit stehe.