Disney+ soll Kunden Geld zurückerstatten

Bislang seien Kunden teilweise darauf verwiesen worden, eine Rückerstattung selbst zu beantragen oder ihr Abo innerhalb von 30 Tagen zu kündigen. Für die Verbraucherschützer ist das zu wenig. Wer für eine Leistung bezahlt, die nicht vollständig erbracht wird, sollte nicht selbst seinem Geld hinterherlaufen müssen, argumentieren sie.