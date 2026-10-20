Weltmeister Raphael Haaser hat einen neuen Partner

„Tiroler Weltklasse trifft auf internationale Wintersportdestination.“ Mit diesen Worten hat Ischgl die Partnerschaft mit Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser verkündet. Bereits in Sölden wird das Logo des Tiroler Skiorts auf dem Helm des 29-Jährigen prangen.
„Raphael Haaser steht für Präzision, Ausdauer und sportliche Entwicklung. Als Tiroler Athlet mit internationaler Strahlkraft passt er hervorragend zu Ischgl. Wir freuen uns, ihn als Kopfsponsor begleiten zu dürfen“, wird Alexander von der Thannen, Präsident des Tourismusverbands Paznaun – Ischgl, in einer Aussendung zitiert.
„Skisport auf höchstem Niveau“
Auch Haaser selbst blickt der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich unglaublich, ab sofort gemeinsam mit Ischgl am Start zu sein. Skifahren ist für mich viel mehr als Rennen zu fahren und um Hundertstelsekunden zu kämpfen. Es ist meine Leidenschaft, ein Gefühl von Freiheit und die Verbundenheit mit den Bergen, die mich schon mein ganzes Leben begleiten. Ischgl vereint genau das: Skisport auf höchstem Niveau, einzigartige Bedingungen und eine besondere Begeisterung für den Wintersport. Umso schöner ist es für mich, jetzt Teil davon zu sein“, so der Speed-Spezialist.
Am Sonntag startet Haaser beim Riesenslalom in Sölden in die neue Weltcupsaison. Im vergangenen Winter war der Tiroler beim Super-G in Lillehammer mit Rang drei auf Stockerl gerast, im Jahr davor hatte Haaser im WM-Riesenslalom die Gold- sowie im Super-G die Silbermedaille gewonnen.
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