Weltmeister Raphael Haaser hat einen neuen Partner

„Skisport auf höchstem Niveau“

Auch Haaser selbst blickt der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich unglaublich, ab sofort gemeinsam mit Ischgl am Start zu sein. Skifahren ist für mich viel mehr als Rennen zu fahren und um Hundertstelsekunden zu kämpfen. Es ist meine Leidenschaft, ein Gefühl von Freiheit und die Verbundenheit mit den Bergen, die mich schon mein ganzes Leben begleiten. Ischgl vereint genau das: Skisport auf höchstem Niveau, einzigartige Bedingungen und eine besondere Begeisterung für den Wintersport. Umso schöner ist es für mich, jetzt Teil davon zu sein“, so der Speed-Spezialist.