Längere Öffnungszeiten „allerhöchste Priorität“

„Wenn wir den Konsum stärken wollen, gibt es dafür eine einfache Lösung: Und das sind faire Kollektivvertragsverhandlungen mit Lohn- und Gehaltserhöhungen, die die Kaufkraft stärken. Wenn am Ende des Monats immer weniger im Geldbörsel der Beschäftigten überbleibt, kann aber auch nicht mehr ausgegeben werden“, sagte Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Zuletzt hatte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in Österreich von 72 auf 78 Wochenstunden gefordert. Handelsriese Spar zeigte sich hingegen zufrieden mit den Stunden und geltenden Sonderregelungen.