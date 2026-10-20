Ardo-Chaos: Rotkraut und Spinat werden jetzt knapp

Spekulationen über Ardo-Rettung

Zuletzt wurde über die mögliche Rettung des Werkes in Groß-Enzersdorf spekuliert. Im Gespräch waren etwa die auf Gemüseverwertung spezialisierte efko – sowie die Agrana. Auch der Familienbetrieb „Schneider‘s Gemüseland“ hat Gespräche über mögliche Ersatzlösungen bestätigt. Die niederösterreichische Landesregierung hält eine Rettung des Werkes jedoch für unwahrscheinlich.