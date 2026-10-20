49ers erstes Team mit sechs Saisonsiegen

Probleme bei Evans

Die 49ers mussten in der Partie auf ihre Passempfänger Ricky Pearsall, De‘Zhaun Stribling, Deebo Samuel, Demarcus Robinson und Christian Kirk verzichten – und verloren dann auch noch Mike Evans. Der Neuzugang kam in der ersten Halbzeit auf 93 Yards Raumgewinn durch drei gefangene Pässe, humpelte aber noch vor der Pause mit sichtlichen Schmerzen in die Kabine und kehrte nicht mehr aufs Feld zurück. Evans hatte vor der Partie schon Probleme an der Achillessehne gehabt.