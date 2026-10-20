49ers erstes Team mit sechs Saisonsiegen

Die San Francisco 49ers bleiben trotz aller Verletzungssorgen in der National Football League (NFL) ungeschlagen und haben als erstes Team sechs Saisonsiege geholt.
Gegen die Washington Commanders holten die 49ers am Montag (Ortszeit) zu Hause ein 23:17. Christian McCaffrey kam auf zwei Touchdowns, Quarterback Brock Purdy brachte einen Touchdown-Pass zu George Kittle.
Für die mit Ambitionen in die Saison gestarteten Commanders war es die vierte Niederlage im sechsten Spiel.
Probleme bei Evans
Die 49ers mussten in der Partie auf ihre Passempfänger Ricky Pearsall, De‘Zhaun Stribling, Deebo Samuel, Demarcus Robinson und Christian Kirk verzichten – und verloren dann auch noch Mike Evans. Der Neuzugang kam in der ersten Halbzeit auf 93 Yards Raumgewinn durch drei gefangene Pässe, humpelte aber noch vor der Pause mit sichtlichen Schmerzen in die Kabine und kehrte nicht mehr aufs Feld zurück. Evans hatte vor der Partie schon Probleme an der Achillessehne gehabt.
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