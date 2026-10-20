22 Meter! Christbaum vor Schönbrunn aufgestellt

Bis Weihnachten dauert es zwar noch etwas, doch vor dem Schloss Schönbrunn kommt bereits festliche Stimmung auf. Denn am Dienstag wurde der erste Christbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgestellt. Die 22 Meter hohe Fichte stammt aus dem Wienerwald und wird in den kommenden Wochen zum weihnachtlichen Blickfang.
Wer ab sofort beim Schloss Schönbrunn vorbeigeht, bekommt bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Adventzeit. Im Ehrenhof wurde der diesjährige Christbaum aufgestellt und der ist mit seinen stolzen 22 Metern kaum zu übersehen.
Baum stammt dieses Jahr aus NÖ
Seine Reise nach Wien begann der Baum im niederösterreichischen Wienerwald. Im Bundesforste-Revier Breitenfurt wurde die Fichte gefällt und anschließend für den Transport verladen.
Nun hat der Baum seinen Platz direkt vor dem Schloss gefunden. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts Anfang November wird sich der Ehrenhof nach und nach in eine weihnachtliche Kulisse verwandeln.
Weihnachtsmarktsaison startet mit 6. November
Lange müssen sich Weihnachtsfans nicht mehr gedulden: Am 6. November startet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Mehr als 90 Hütten sind dieses Jahr wieder geplant.
Auch die anderen Wiener Weihnachtsmärkte stehen bereits in den Startlöchern. Ab November öffnen unter anderem die Märkte am Rathausplatz, Spittelberg, Karlsplatz, Stephansplatz und beim Belvedere ihre Pforten.
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