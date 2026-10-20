22 Meter! Christbaum vor Schönbrunn aufgestellt

Bis Weihnachten dauert es zwar noch etwas, doch vor dem Schloss Schönbrunn kommt bereits festliche Stimmung auf. Denn am Dienstag wurde der erste Christbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgestellt. Die 22 Meter hohe Fichte stammt aus dem Wienerwald und wird in den kommenden Wochen zum weihnachtlichen Blickfang.