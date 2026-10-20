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Adventzeit kommt

22 Meter! Christbaum vor Schönbrunn aufgestellt

Wien
20.10.2026 10:18
Der 22 Meter hohe Christbaum wurde heute vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt. Am 6. November ...
Der 22 Meter hohe Christbaum wurde heute vor dem Schloss Schönbrunn aufgestellt. Am 6. November öffnet hier der Weihnachtsmarkt.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Bis Weihnachten dauert es zwar noch etwas, doch vor dem Schloss Schönbrunn kommt bereits festliche Stimmung auf. Denn am Dienstag wurde der erste Christbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgestellt. Die 22 Meter hohe Fichte stammt aus dem Wienerwald und wird in den kommenden Wochen zum weihnachtlichen Blickfang.

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Wer ab sofort beim Schloss Schönbrunn vorbeigeht, bekommt bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Adventzeit. Im Ehrenhof wurde der diesjährige Christbaum aufgestellt und der ist mit seinen stolzen 22 Metern kaum zu übersehen.

Baum stammt dieses Jahr aus NÖ
Seine Reise nach Wien begann der Baum im niederösterreichischen Wienerwald. Im Bundesforste-Revier Breitenfurt wurde die Fichte gefällt und anschließend für den Transport verladen.

(Bild: Martin A. Jöchl)
(Bild: Martin A. Jöchl)
Katrin Edtmeier (Imperial Markets GmbH), Klaus Panholzer (Schönbrunn Group), Andrea Kaltenegger ...
Katrin Edtmeier (Imperial Markets GmbH), Klaus Panholzer (Schönbrunn Group), Andrea Kaltenegger (Österreichische Bundesforste)(Bild: Martin A. Jöchl)
(Bild: Martin A. Jöchl)

Nun hat der Baum seinen Platz direkt vor dem Schloss gefunden. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts Anfang November wird sich der Ehrenhof nach und nach in eine weihnachtliche Kulisse verwandeln.

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Weihnachtsmarktsaison startet mit 6. November
Lange müssen sich Weihnachtsfans nicht mehr gedulden: Am 6. November startet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Mehr als 90 Hütten sind dieses Jahr wieder geplant.

Starttermine im Überblick

  • 6. November 2026: Schloss Schönbrunn, Stephansplatz
  • 12. November 2026: Blumengärten Hirschstetten
  • 13. November 2026: Rathausplatz, Karlsplatz, Spittelberg, Altes AKH, Schwarzenbergplatz, Am Hof, Türkenschanzpark
  • 14. November 2026: Altwiener Christkindlmarkt Freyung
  • 20. November: Maria-Theresien-Platz, Schloss Belvedere, Wintermarkt Riesenradplatz

Auch die anderen Wiener Weihnachtsmärkte stehen bereits in den Startlöchern. Ab November öffnen unter anderem die Märkte am Rathausplatz, Spittelberg, Karlsplatz, Stephansplatz und beim Belvedere ihre Pforten.

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