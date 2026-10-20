Kronprinz Christian erstmals bei Staatsbankett

Nur vier Tage nach seinem 21. Geburtstag hat Dänemarks Kronprinz Christian (21) einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum König gemacht. Beim Staatsbankett zu Ehren des vietnamesischen Präsidenten am Montagabend erschien der Thronfolger erstmals bei einem solchen Anlass.
In der roten Galauniform der Königlichen Leibgarde, mit akkurat zur Seite gestylten Haaren und jeder Menge Orden auf der Brust zeigte sich Christian im Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Die auffällige Uniform hatte Christian bereits auf seinen offiziellen Geburtstagsporträts getragen, die am 15. Oktober veröffentlicht wurden.
Besonders bedeutend war auch die Auszeichnung, die Christian trug: das Großkomturkreuz des Dannebrog-Ordens samt Bruststern. König Frederik hatte seinem ältesten Sohn die Ehrung zu dessen 21. Geburtstag verliehen.
Das Großkomturkreuz ist die höchste Stufe des Dannebrog-Ordens. Es wird an Mitglieder des Königshauses verliehen, die bereits Ritter des Elefanten-Ordens sind. Diese Auszeichnung trägt Christian seit seinem 18. Geburtstag im Jahr 2023.
Für Christian war der Auftritt an der Seite seiner Eltern, König Frederik X. und Königin Mary, mehr als ein glamouröser Abend. Er markiert einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung zum künftigen Monarchen. Seit Jänner 2024 ist er Kronprinz von Dänemark. Damals dankte seine Großmutter, Königin Margrethe II., ab und übergab den Thron an Frederik.
2024 machte er seinen Schulabschluss am Ordrup Gymnasium und verbrachte anschließend längere Zeit in Ostafrika. 2025 begann er seinen Militärdienst beim Gardehusarenregiment in Slagelse, bevor er seine militärische Grundoffiziersausbildung aufnahm.
Im Juni wurde Christian zum Leutnant ernannt. Derzeit dient er als Zugführer bei der Königlichen Leibgarde in der Gardekaserne Høvelte. Nach Angaben des dänischen Königshauses soll sein Militärdienst bis zum Sommer 2027 dauern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.