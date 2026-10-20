Kronprinz Christian erstmals bei Staatsbankett

Für Christian war der Auftritt an der Seite seiner Eltern, König Frederik X. und Königin Mary, mehr als ein glamouröser Abend. Er markiert einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung zum künftigen Monarchen. Seit Jänner 2024 ist er Kronprinz von Dänemark. Damals dankte seine Großmutter, Königin Margrethe II., ab und übergab den Thron an Frederik.