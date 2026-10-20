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Kronprinz Christian erstmals bei Staatsbankett

Royals
20.10.2026 10:12
Kronprinz Christian saß bei seinem ersten Staatsbankett neben der dänischen Ministerpräsidentin ...
Kronprinz Christian saß bei seinem ersten Staatsbankett neben der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur vier Tage nach seinem 21. Geburtstag hat Dänemarks Kronprinz Christian (21) einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum König gemacht. Beim Staatsbankett zu Ehren des vietnamesischen Präsidenten am Montagabend erschien der Thronfolger erstmals bei einem solchen Anlass. 

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In der roten Galauniform der Königlichen Leibgarde, mit akkurat zur Seite gestylten Haaren und jeder Menge Orden auf der Brust zeigte sich Christian im Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Die auffällige Uniform hatte Christian bereits auf seinen offiziellen Geburtstagsporträts getragen, die am 15. Oktober veröffentlicht wurden. 

Besonders bedeutend war auch die Auszeichnung, die Christian trug: das Großkomturkreuz des Dannebrog-Ordens samt Bruststern. König Frederik hatte seinem ältesten Sohn die Ehrung zu dessen 21. Geburtstag verliehen.

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Das Großkomturkreuz ist die höchste Stufe des Dannebrog-Ordens. Es wird an Mitglieder des Königshauses verliehen, die bereits Ritter des Elefanten-Ordens sind. Diese Auszeichnung trägt Christian seit seinem 18. Geburtstag im Jahr 2023.

Die viatnamesische First Lady Ngo Phuong Ly, Königin Mary von Dänemark und Kronprinz Crhristian ...
Die viatnamesische First Lady Ngo Phuong Ly, Königin Mary von Dänemark und Kronprinz Crhristian beim Staatsbankett im Schloss Christiansborg in Kopenhagen.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Für Christian war der Auftritt an der Seite seiner Eltern, König Frederik X. und Königin Mary, mehr als ein glamouröser Abend. Er markiert einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung zum künftigen Monarchen. Seit Jänner 2024 ist er Kronprinz von Dänemark. Damals dankte seine Großmutter, Königin Margrethe II., ab und übergab den Thron an Frederik.

An seinem 21. Geburtstag wurden erstmals Fotos von Kronprinz Christian in seiner Galauniform ...
An seinem 21. Geburtstag wurden erstmals Fotos von Kronprinz Christian in seiner Galauniform veröffentlicht.(Bild: Kongehuset ©)

 2024 machte er seinen Schulabschluss am Ordrup Gymnasium und verbrachte anschließend längere Zeit in Ostafrika. 2025 begann er seinen Militärdienst beim Gardehusarenregiment in Slagelse, bevor er seine militärische Grundoffiziersausbildung aufnahm.

Im Juni wurde Christian zum Leutnant ernannt. Derzeit dient er als Zugführer bei der Königlichen Leibgarde in der Gardekaserne Høvelte. Nach Angaben des dänischen Königshauses soll sein Militärdienst bis zum Sommer 2027 dauern.

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