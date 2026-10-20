Abstieg von Manchester City offenbar besiegelt

City ist guilty! Jetzt geht’s den „Skyblues“ endgültig an den Kragen. Laut „Daily Mail“ zeichnet sich hinter den Kulissen bereits eine drakonische Strafe ab. Dem Scheichklub droht ein derart gewaltiger Punkteabzug, dass der Abstieg aus der Premier League praktisch unausweichlich wäre.
Entweder noch in dieser oder mit Beginn der nächsten Saison. Im Raum steht sogar eine historische 100-Punkte-Strafe! Eine Dimension, die angesichts der Schwere der Vergehen nicht völlig aus der Luft gegriffen scheint. Zur Erinnerung: Manchester City wurde von einer unabhängigen Kommission in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Zwischen 2009 und 2018 sollen die Engländer ihre Einnahmen mithilfe fingierter Verträge künstlich aufgebläht und Kosten verschleiert haben.
Es geht um mehr als 900 Millionen Pfund! Zum Vergleich: Everton wurde 2023 und 2024 wegen zweier Verstöße gegen die Finanzregeln insgesamt mit acht Punkten Abzug bestraft. Die Premier League will offenbar keine Zeit verlieren! Laut „Daily Mail“ drängt die Liga darauf, die drakonische Strafe bereits vor einer Entscheidung über Citys Berufung zu verkünden. Wohl auch, um ein Exempel zu statuieren.
Zumal die „Skyblues“ laut Urteil jahrelang nicht ausreichend mit den Ermittlern kooperierten und weiterhin jegliche Schuld von sich weisen. Jetzt sind die Staranwälte des englischen Spitzenreiters gefordert! Sie müssen schwerwiegende Rechts-, Tatsachen- oder Verfahrensfehler nachweisen, um das Urteil noch zu kippen. Eine endgültige Entscheidung über die Berufung wird frühestens Ende Jänner 2027 erwartet.
Bis dahin gibt´s eine monatelange Hängepartie. Und es könnte noch dicker kommen! Neben dem gewaltigen Punkteabzug steht auch eine saftige Geldstrafe im Raum. Sogar ein weiterer Abzug in der Championship, der City mindestens eine zusätzliche Saison im Unterhaus halten würde, wird diskutiert. Ein kompletter Ausschluss aus dem englischen Profifußball samt Neustart in der viertklassigen League Two gilt dagegen als unwahrscheinlich.
Sportliches Erdbeben
Ein schwacher Trost für die gebeutelte Seele der City-Fans. Denn selbst wenn Haaland und Co. dem Absturz in die vierte Liga entgehen, droht dem englischen Fußball-Giganten ein sportliches Erdbeben historischen Ausmaßes. Und die bange Frage bleibt: Welche Superstars würden den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit überhaupt mitmachen?
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