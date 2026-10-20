Abstieg von Manchester City offenbar besiegelt

Entweder noch in dieser oder mit Beginn der nächsten Saison. Im Raum steht sogar eine historische 100-Punkte-Strafe! Eine Dimension, die angesichts der Schwere der Vergehen nicht völlig aus der Luft gegriffen scheint. Zur Erinnerung: Manchester City wurde von einer unabhängigen Kommission in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Zwischen 2009 und 2018 sollen die Engländer ihre Einnahmen mithilfe fingierter Verträge künstlich aufgebläht und Kosten verschleiert haben.