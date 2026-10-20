Trotz beantragtem Behindertenstatus gekündigt

Arbeiterkammer erkämpfte mehr als 38.300 Euro

Die Beschäftigte kontaktierte daraufhin die Arbeiterkammer Kärnten (AK). Katharina Uran, Leiterin der Bezirksstelle Völkermarkt nahm sich dem Fall an und macht auf den besonderen Kündigungsschutz aufmerksam: „Wird die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten später festgestellt, wirkt diese Entscheidung auf den Zeitpunkt der Antragstellung zurück. Eine Kündigung ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Sozialministeriumservice daher schwebend unwirksam.“