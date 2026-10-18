Schock bei Derby! Sturm-Goalie schwer verletzt

Sturm drehte Partie

Der Schock saß bei beiden Teams tief – GAK-Spieler Italiano kämpfte mit den Tränen. Auch nach dem Wiederanpfiff gingen die beiden Mannschaften verständlicherweise nicht mit dem letzten Nachdruck in die Zweikämpfe. Der GAK, der zuvor mit 1:0 in Führung gegangen war, fand nur schwer zurück ins Spiel und kassierte innerhalb kurzer Zeit drei Gegentore.