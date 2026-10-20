Bissiges Raubtier ließ Auto in Flammen aufgehen

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Imst: Ein neben Wohnhäusern abgestelltes Auto ging plötzlich in Flammen auf. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ein bissiger Nachtschwärmer könnte das Feuer ausgelöst haben.
Gegen 0.30 Uhr ging das geparkte plötzlich in Flammen auf. Ein Anrainer bemerkte das Feuer und schlug sofort Alarm. Die Feuerwehr Imst rückte mit über 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an und bekämpfte den Brand.
Keine Verletzten, Auto Totalschaden
„Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden“, heißt es vonseiten der Polizei.
Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein Marderbiss an einem Kabel im Bereich der Fahrzeugbatterie einen Kurzschluss ausgelöst.
Ermittler von der Polizei
Tierischer Übeltäter wahrscheinlich
Hinsichtlich der Ursache betonte die Polizei, dass „derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden“ vorliegen würden. Zumindest was Menschen anbelangt. Denn der „Übeltäter“ könnte ein tierischer gewesen sein.
„Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein Marderbiss an einem Kabel im Bereich der Fahrzeugbatterie einen Kurzschluss ausgelöst, was zum Brandausbruch führte“, so die Ermittler.
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