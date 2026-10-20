Bissiges Raubtier ließ Auto in Flammen aufgehen

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Imst: Ein neben Wohnhäusern abgestelltes Auto ging plötzlich in Flammen auf. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ein bissiger Nachtschwärmer könnte das Feuer ausgelöst haben.