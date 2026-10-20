Traditionswirt schlittert in Pleite, Zukunft offen

Verbindlichkeiten von 280.000 Euro

Weiter heißt es, dass sich „die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 280.000 Euro belaufen“. Ob das Traditionsgasthaus ohne Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann, ist derzeit noch unklar.