So „ticken“ Österreichs Schwangere und Eltern

Tabuthemen Sex und Wochenbettdepression

Auch unter (zukünftigen) Eltern sind viele Themen noch tabu: 60% der Frauen und die Hälfte der Männer konnten nicht über Erschöpfung und Überforderung während und nach der Schwangerschaft reden. Über Themen wie Sexualität in dieser Zeit (45%), die Veränderung des Körperbildes bzw. des Selbstwertgefühls (43%), Wochenbettdepression (39%) oder Zweifel an der Mutterrolle (39%) konnte bzw. wollte ein erheblicher Teil der Frauen auch eher nicht offen sprechen.