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Studie zeigt Tabus auf

So „ticken“ Österreichs Schwangere und Eltern

Gesund Konkret
20.10.2026 10:00
73% der werdenden Eltern fühlen sich gut informiert.
73% der werdenden Eltern fühlen sich gut informiert.(Bild: Anja Greiner Adam - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

„Darüber redet man nicht“. Dieser Satz trifft offenbar auch noch heutzutage auf viele Schwangere und Väter zu. Eine neue Marketagent-Studie zeigt nun Wünsche und Tabuthemen (werdender) Eltern auf. Ganz nach dem Motto: Bitte darüber reden!

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Schwangerschaft und Mamasein werden oft idealisiert. Wie anders die Realität für viele aussieht, zeigt eine Marketagent-Studie im Auftrag einer österreichischen Drogeriekette, für die hierzulande 1.579 Personen zwischen 16 und 75 Jahren befragt wurden.

Drei Viertel der Teilnehmer finden, dass soziale Medien mit Bildern der „perfekten Schwangerschaft“ und unrealistischen Darstellungen von Körpern nach der Geburt Druck auf werdende Mütter ausüben. Acht von zehn beobachten, wie Schwangere häufig ungefragt Ratschläge bekommen. Zudem meinen fast ebenso viele, über psychische Belastungen in diesen neun Monaten werde zu wenig gesprochen.

Tabuthemen Sex und Wochenbettdepression
Auch unter (zukünftigen) Eltern sind viele Themen noch tabu: 60% der Frauen und die Hälfte der Männer konnten nicht über Erschöpfung und Überforderung während und nach der Schwangerschaft reden. Über Themen wie Sexualität in dieser Zeit (45%), die Veränderung des Körperbildes bzw. des Selbstwertgefühls (43%), Wochenbettdepression (39%) oder Zweifel an der Mutterrolle (39%) konnte bzw. wollte ein erheblicher Teil der Frauen auch eher nicht offen sprechen.

Die wichtigsten genannten Informationsquellen rund um die Schwangerschaft sind Gynäkologen und Hebammen. Knapp drei Viertel der (werdenden) Eltern fühlten sich gut informiert. Im Berufsleben besteht aber offenbar Unterstützungsbedarf:

Neun von zehn Befragten denken, „sie“ sollte ihre Schwangerschaft am Arbeitsplatz früh kommunizieren können, ohne dass dadurch Karrierenachteile entstehen. Fast neun von zehn befürworten mindestens eine verpflichtende Unterstützungsmaßnahme durch Arbeitgeber, etwa flexible Arbeitszeiten für Schwangere und Stillende.

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