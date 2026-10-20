Dauerfehde zwischen Schieder und Serbien

Der Streit ist der vorläufige Höhepunkt eines seit Jahren schwelenden Konflikts. Neben den serbischen Beschwerden nach der Wahl 2023, spart e auch Schieder nicht mit scharfer Kritik: Erst im Sommer 2026 stellte der SPÖ-EU-Abgeordnete dem Land im Rahmen des EU-Erweiterungsberichts öffentlich die politische Note „Nicht genügend“ aus. Schieder kritisierte dabei eine „Autokratie-Abwärtsspirale“ unter dem damaligen Präsidenten Vučić, forderte das Einfrieren von EU-Geldern und rief dazu auf, die serbische Opposition aktiv zu stärken. Für die Führung in Belgrad ist dies der ultimative Beweis, dass Schieder als unparteiischer Prüfer völlig ungeeignet sei.