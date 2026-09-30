DeepSeek und Huawei wollen Nvidia-Dominanz brechen

Dadurch sei das Programmieren einfacher als mit der Entwicklungsumgebung „Cuda“ von Nvidia, hieß es weiter. Der US-Konzern hat mit „Cuda“ über Jahre hinweg ein Ökosystem aufgebaut, das sich zum Quasi-Standard entwickelt hat. Die Software gilt als ein Eckpfeiler für Nvidias Marktdominanz bei Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI).