DeepSeek und Huawei wollen Nvidia-Dominanz brechen

Das chinesische KI-Start-up DeepSeek will es Programmierern erleichtern, die maximale Leistung aus den KI-Prozessoren von Huawei herauszuholen. Die neue Entwicklungsumgebung entstehe in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei, teilte DeepSeek mit.
Die Entwicklungsumgebung baue auf der Programmiersprache „TileLang“ auf, die schnell zu erlernen sei, aber trotzdem das volle Potenzial der Hardware ausschöpfe.
Dadurch sei das Programmieren einfacher als mit der Entwicklungsumgebung „Cuda“ von Nvidia, hieß es weiter. Der US-Konzern hat mit „Cuda“ über Jahre hinweg ein Ökosystem aufgebaut, das sich zum Quasi-Standard entwickelt hat. Die Software gilt als ein Eckpfeiler für Nvidias Marktdominanz bei Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI).
Die Partnerschaft von DeepSeek und Huawei ist ein weiterer Baustein der chinesischen Bemühungen, sich unabhängiger von Technologieimporten zu machen. Die neue Entwicklungsumgebung wird den Angaben zufolge als Open-Source-Software zur Verfügung stehen. Somit kann der Programmcode wie beim Betriebssystem Linux oder dem Browser Firefox eingesehen und verändert werden.
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