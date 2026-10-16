Anthropic gewährt externen Prüfern Zutritt

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang der Woche berichtet, dass Anthropic und OpenAI zunächst eine erhebliche Kontrolle darüber anstrebten, was externe Prüfer veröffentlichen dürfen. Grund sei die Sorge vor der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen. Ein Insider sagte Reuters jedoch, dass sich die Gespräche zuletzt weiterentwickelt hätten und das Unternehmen offener geworden sei.