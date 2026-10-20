Ex-Pressesprecherin leakt Geheimplan von Trump

Zacharia jedenfalls ist sich wegen des versehentlichen Leaks keiner Schuld bewusst. Sie sieht in dem Bild nur „ein süßes Foto“ aus dem ein Skandal gemacht werde.

Schwere Patzer in nur fünf Tagen Amtszeit

Obwohl sie als Pressesprecherin nur wenige Tage Zeit hatte, unterliefen der 41-Jährigen mehrere Fehltritte und sah sich deshalb zahlreichen Fragen zu ihrem juristischen Werdegang sowie herber Kritik an ihrem Auftreten bei Medienterminen ausgesetzt. Trump hatte sie als Anwältin präsentiert, obwohl sie die dafür notwendige Prüfung nicht bestanden hatte.