Preisschock! So viel kosten unsere Lieblingshobbys

Der Winter steht vor der Tür, die Vorfreude auf verschneite Berge und gemütliche Abende vor dem Kamin steigt. Doch spätestens beim Blick auf die Skipasspreise dürfte so manchem Wintersportler die Lust auf den nächsten Ausflug vergehen. Denn wer in der kommenden Wintersaison einen Tag auf heimischen Pisten verbringen möchte, muss vielerorts tief in die Tasche greifen. Tageskarten für über 80 Euro – die „Krone“ berichtete – sind längst keine Seltenheit mehr. Und auch andere Aktivitäten werden teurer.