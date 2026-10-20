Altkleider-Container: Probleme durch Plünderungen

Ein grüner Altkleidercontainer unweit des Grazer Stukitzbades in der Andritzer Reichsstraße in Graz. Davor liegen drei Säcke vollgestopft mit Kleiderspenden. Hinter dem Container liegt loses Gewand, im Gebüsch sind aufgerissene Säcke. Dieser Container ist nur einer von vielen in Graz. Die Altkleidersammlung in der steirischen Landeshauptstadt steht offensichtlich vor großen Herausforderungen. Neben den steigenden Textilmengen und der schwierigen Weiterverwertung gebrauchter Kleidung sorgt das Plündern für immer größere Probleme.