PSG, Barca, ManCity und Co. – ab 21 Uhr im Einsatz

Beim 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam und beim 4:1 bei Galatasaray Istanbul wurden sie nicht gefordert. Wie auch in der Liga, wo nach neun Siegen, zuletzt ein 5:2 bei Betis Sevilla, ein imposantes Torverhältnis von 39:9 zu Buche steht. Coach Hansi Flick gelangen zum zweiten Mal in seiner Barca-Amtszeit elf Pflichtspielsiege am Stück. Auf den Clubrekord fehlt ihm noch etwas, der steht bei 18 Erfolgen, aufgestellt von Frank Rijkaard zwischen Oktober 2005 und Jänner 2006. Flick hat am Dienstag trotzdem schon eine besondere Chance. Ein Sieg wäre der 100. für ihn als Barca-Coach und das in dann 129 Spielen. Neben den 99 Erfolgen gab es zehn Unentschieden und 19 Niederlagen.