Karten gestohlen: So lief der Pokémon-Coup

Das sieht man: Der Zeitstempel zeigt 2.40 Uhr. Eine Fensterscheibe ist bereits eingeschlagen. Drei Männer springen in das Geschäft und laufen schnurstracks zu der Lade mit den wertvollen Sammelkarten. Hier wissen die Einbrecher genau, was wo zu holen ist. Die Männer schaufeln die Ware in einen Sack und flüchten durch das kaputte Fenster. Die ganze Aktion dauert keine zwei Minuten.