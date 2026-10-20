Karten gestohlen: So lief der Pokémon-Coup

Rein, Spielkarten nehmen, raus – Überwachungskameras zeichneten den Blitz-Einbruch in den beliebten Shop SpielRaum in Wien auf – die „Krone“ hat die Videos, die alle Täter zeigen!
„Nach jedem Einbruch haben wir die Sicherheit verbessert und sind auf dem Niveau eines Juweliers. Leider scheint das nicht auszureichen“, sagt Emanuel Burtscher vom SpielRaum in der Otto-Bauer-Gasse – der Zentrale der Pokémon-Fans.
Bei Burtscher gibt es Sammelkarten aller Preisklassen, auch wenn die wirklich wertvollen im Tresor eingeschlossen sind. Alleine heuer wurde schon dreimal bei ihm eingebrochen. Wie berichtet, auch in der Nacht auf Samstag. Die Täter kamen, rissen die Karten an sich und machten sich auf und davon. Schaden: mindestens 20.000 Euro.
Die „Krone“ hat die Videos aus der Überwachungskamera, und die zeigen, wie blitzschnell die Einbrecher vorgegangen sind.
Das sieht man: Der Zeitstempel zeigt 2.40 Uhr. Eine Fensterscheibe ist bereits eingeschlagen. Drei Männer springen in das Geschäft und laufen schnurstracks zu der Lade mit den wertvollen Sammelkarten. Hier wissen die Einbrecher genau, was wo zu holen ist. Die Männer schaufeln die Ware in einen Sack und flüchten durch das kaputte Fenster. Die ganze Aktion dauert keine zwei Minuten.
„Solche Coups ereignen sich aktuell in mehreren Ländern“, weiß Burtscher. „Das sind bestimmt koordinierte Einbrüche.“
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