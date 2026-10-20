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Royaler Paukenschlag!

Harry fleht um Frieden mit Charles und William!

Royals
20.10.2026 15:29
Prinz Harry will zurück in den Schoß der Familie! In einem aufsehenerregenden Interview spricht ...
Prinz Harry will zurück in den Schoß der Familie! In einem aufsehenerregenden Interview spricht er offen über die zerrüttete Beziehung zu König Charles und Bruder William und macht klar: Er will endlich Versöhnung.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jahrelang tobte der royale Familienkrieg. Jetzt überrascht Prinz Harry mit einem aufsehenerregenden Interview, in dem er geradezu um eine Versöhnung mit seinem Vater König Charles und seinem älteren Bruder Prinz William fleht. Es gebe genug Drama in der Welt, um Probleme in der Familie herumzutragen. 

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Der royale Dauerstreit hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Prinz Harry, der im August mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und den Kindern Archie und Lilibet überraschend nach Großbritannien zurückgezogen ist, will diesen nun offenbar beenden. In seinem ersten großen Interview seit seiner Rückkehr nach Großbritannien machte Harry deutlich, dass er den jahrelangen Konflikt nicht länger fortsetzen möchte.

Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten gemeinsamen Termin seit der Rückkehr: Das Paar ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten gemeinsamen Termin seit der Rückkehr: Das Paar genoss den Auftritt in Nottingham sichtlich. Nun erklärte Harry in einem Interview seinen Wunsch, sich mit seinen königlichen Verwandten zu versöhnen.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Statt weiterer Schlagabtausche setzt er auf Versöhnung und einen Neuanfang innerhalb der königlichen Familie. Harry richtete seine Botschaft besonders an diejenigen, die offenbar nicht an eine Aussöhnung glauben. Wörtlich sagte er:  „Manche Leute wollen nicht, dass es klappt. Ich möchte, dass es klappt. Bei allem, was sonst noch in der Welt vor sich geht, ist es am wichtigsten, sich zu versöhnen – das ist der entscheidende Punkt.“

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Aber für mich gibt es bereits genug Drama auf der Welt und genug Drama im Leben der Menschen, um weiterhin Probleme innerhalb der Familie mit sich herumzutragen

Prinz Harry

Gleichzeitig räumte Harry ein, dass die Vergangenheit nicht einfach vergessen werden könne. Die Verletzungen der vergangenen Jahre seien weiterhin spürbar. Dennoch plädiert er dafür, alte Konflikte loszulassen und nach vorne zu schauen.

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Wörtlich erklärte er: „Narben bleiben für immer. Aber entscheidend ist, wie man die Dinge wahrnimmt und mit den Ereignissen umgeht, die passiert sind, und ob man die Vergangenheit loslassen kann. Das ist etwas, das ich jedem empfehlen würde: Wenn es bestimmte Dinge aus der Vergangenheit gibt, die einen jeden Tag noch beeinflussen, dann ist es natürlich schwerer, sie loszulassen. Aber für mich gibt es bereits genug Drama auf der Welt und genug Drama im Leben der Menschen, um weiterhin Probleme innerhalb der Familie mit sich herumzutragen.“

Prinz Harry will sich mit seinem Bruder William und seiner Schwägerin Kate sowie seinem Vater ...
Prinz Harry will sich mit seinem Bruder William und seiner Schwägerin Kate sowie seinem Vater versöhnen.(Bild: AP/Phil Harris)

Ob König Charles und Prinz William auf Harrys überraschenden Friedensvorstoß reagieren werden, bleibt offen. Klar ist jedoch: Nach Jahren voller Enthüllungen, Vorwürfe und öffentlicher Spannungen sendet Harry erstmals ein unmissverständliches Signal der Annäherung.

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