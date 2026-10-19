Österreichs Politik warnt: „Keine Schülerproteste“

SPÖ-Schieder: Verständnis für Proteste, aber Gewalt keine Lösung

Die Spitzen der SPÖ halten sich mit Kommentaren zu den Ereignissen in Frankreich bisher zurück. Immerhin EU-Abgeordneter Andreas Schieder meldet sich zu Wort. Er zeigt auf der einen Seite Verständnis für den Unmut junger Menschen, „die um bessere Bildung kämpfen“, lehnt aber die Gewalt auf den Straßen ab. „Bildung ist unser wichtigstes Zukunftskapital und darf nie vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Gewalt ist jedoch nie eine Lösung – weder, wenn sie von gewaltbereiten Personen ausgeht, die sich unter die Demonstrierenden mischen und genauso wenig, wenn sie von Staat und Polizei ausgeht.“