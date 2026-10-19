Handball: ÖHB-Cup-Auslosung der Frauen & Männer

Am Dienstag geht es ab 16:00 Uhr ans Eingemachte und die Duelle der zweiten Runde im Region Graz ÖHB-Cups der Herren sowie das Achtelfinale der Frauen werden gelost. Mit dabei sind Hypo NÖ-Spielerin Rebecca Chroust sowie Fivers-Rechtsaußen Matthias Rattensperger!