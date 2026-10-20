Harper Beckham: Mama soll Problem an Schule lösen!

Victoria Beckham erzählte in einem Gespräch mit Zanna Roberts Rassi in der „Today Show“, dass ihre Tochter Harper unlängst völlig entsetzt war und sie bat, in der Schule anzurufen, nachdem ihr dort das Tragen von Make-up untersagt worden war. Victoria gab die Worte ihrer Tochter wieder. Diese habe gesagt: „Warum wollen sie dort nicht, dass ich mich von meiner schönsten Seite zeige?“ Weiters soll Harper gesagt haben: „Mami, kannst du nicht in der Schule anrufen?“ Daraufhin soll Victoria gesagt habe: „Das kann ich nicht, Harper“.