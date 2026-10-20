Rückruf bei Lidl: Diesen Fisch sollten Sie meiden

Aufgrund des Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren, wurde in einer Aussendung betont. Die betroffenen Produkte mit dem Verbrauchsdatum 20.10.2026 können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Die Gefährdung sei nicht von Lidl Österreich verursacht worden. Danforel A/S entschuldige sich bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.