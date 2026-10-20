Rückruf bei Lidl: Diesen Fisch sollten Sie meiden

Wer bei Lidl Fisch gekauft hat, sollte jetzt aufpassen. Der Diskonter ruft bestimmte Forellenfilets zurück. Grund sind nachgewiesene Bakterien, die unangenehme Beschwerden auslösen können.
Lidl Österreich hat am Dienstag Forellenfilets der Firma Danforel A/S wegen Listerien zurückgerufen. Betroffen sind die Produkte „Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g“ und „Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer, 125g“, teilte die Supermarktkette mit.
Listeria monocytogenes kann schwere Magen-/Darmerkrankungen und grippeähnliche Symptome auslösen. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können ernste Verläufe auftreten.
Aufgrund des Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren, wurde in einer Aussendung betont. Die betroffenen Produkte mit dem Verbrauchsdatum 20.10.2026 können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Die Gefährdung sei nicht von Lidl Österreich verursacht worden. Danforel A/S entschuldige sich bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.
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