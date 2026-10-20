„Geht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid“

„Ich bin überzeugt, dass sie Frankreich hassen“

Der 56-Jährige, der 1998 mit Frankreich den WM-Triumph und zwei Jahre später den Europameistertitel holte, redete sich im Laufe seines Monologes immer mehr in Rage, wurde teils sogar laut. Er verspüre „einen tiefen Zorn – tief in mir drin – gegenüber Menschen, die eigentlich so sein sollten wie ich: als Franzosen geboren. Doch der französische Pass scheint ihnen völlig egal zu sein. Ich bin sogar überzeugt, dass sie Frankreich hassen“, sagte der frühere Abwehrspezialist.