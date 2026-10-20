Zeiler: „Verdammt, das kann so nicht weitergehen“

Was man über Gerhard Zeiler sagen kann: Er versteckt sich nicht. Im Wiener Café Landtmann, der lokalpolitischen Auslage des Landes, präsentierte der 71-Jährige Dienstagfrüh seine akuten Zukunftspläne. Vor vier Wochen hatte er in der „Krone“ seine Ambitionen verkündet, neuer Vorsitzender der SPÖ zu werden und damit Nachfolger von Andreas Babler. „Ich glaube, dass ich die richtige Person bin, um die Partei aus diesem historischen Tief herauszuführen“, sagte er. Die SPÖ entschied anders.