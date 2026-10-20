Zeiler: „Verdammt, das kann so nicht weitergehen“

Die SPÖ entschied sich gegen ihn als Chef, nun startet Gerhard Zeiler eine neue Offensive. Der Medienmanager will in Wien ein Unternehmen mit Polit-Fokus gründen. Was er damit genau vorhat, wie er das Vorhaben finanziert und was er der Sozialdemokratie ausrichten will.
Was man über Gerhard Zeiler sagen kann: Er versteckt sich nicht. Im Wiener Café Landtmann, der lokalpolitischen Auslage des Landes, präsentierte der 71-Jährige Dienstagfrüh seine akuten Zukunftspläne. Vor vier Wochen hatte er in der „Krone“ seine Ambitionen verkündet, neuer Vorsitzender der SPÖ zu werden und damit Nachfolger von Andreas Babler. „Ich glaube, dass ich die richtige Person bin, um die Partei aus diesem historischen Tief herauszuführen“, sagte er. Die SPÖ entschied anders.
Nach Tagen der Schockstarre und wenig Unterstützung für den Manager, der in den vergangenen Jahren das Auslandsgeschäft des US-Medienriesen Warner Bros. geleitet hatte, berief die SPÖ eine Krisensitzung ein. Dort wurde beschlossen, dass Finanzminister Markus Marterbauer ab Jahresbeginn 2027 Vizekanzler und vielleicht ab März auch Parteichef werden soll. Zeiler akzeptierte das.
Er wünsche Marterbauer „wirklich aus ganzem Herzen vollen Erfolg“, das Kapitel SPÖ-Chef ist für ihn abgeschlossen. In den Ruhestand geht Zeiler deshalb nicht. Im Gegenteil. Der frühere Chef von ORF und RTL gründet nun das „Institut 2035“ in Wien. Der Name ist nicht ganz Zufall. 2035 wird Zeiler 80 Jahre alt. Ein Zeitpunkt, zu dem er sich das mit dem Ruhestand vielleicht noch einmal überlegt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.