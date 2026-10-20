Heim-WM 2027 im Montafon ist „voll auf Schiene“

Details umsetzen

ÖSV-Generalsekretär Jan Überall blickt mit großer Vorfreude auf das sportliche Highlight im kommenden März: „Mit dem letzten Coordination Group Meeting vor den Weltmeisterschaften sind wir auf der Zielgeraden angekommen. Ein Großereignis dieser Dimension funktioniert nur, wenn alle Beteiligten eng und professionell zusammenarbeiten. Genau diese Zusammenarbeit zwischen FIS, Infront, dem lokalen Organisationskomitee und dem ÖSV zeichnet die Vorbereitungen im Montafon aus. Jetzt geht es darum, die letzten Details konsequent umzusetzen und gemeinsam die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athleten, Teams und Fans zu schaffen.“