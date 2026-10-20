Schusswunde in Unterleib: Verdacht auf Mordversuch

Demnach soll der 35-Jährige am Montag von vier bislang unbekannten Personen in seiner Wohnung ausgeraubt worden sein. Die mutmaßlichen Täter sollen sich mit einem höheren Geldbetrag aus dem Staub gemacht haben. Doch der Mann wollte die Flucht offenbar nicht einfach hinnehmen: Gemeinsam mit einer weiteren Person, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, nahm er die Verfolgung auf.