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Heute vor 50 Jahren

Als Maradona die Welt mit einem Gurkerl eroberte

Fußball International
20.10.2026 12:30
Maradona ist voll mit Graffiti von Maradona.
Maradona ist voll mit Graffiti von Maradona.(Bild: Rainer Bortenschlager)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Auch sechs Jahre nach seinem Tod wird Diego Maradona in Argentinien noch wie ein Gott verehrt! Die Hand Gottes, der WM-Held von 1986 – der beste Fußballer aller Zeiten. Was aber kaum jemand weiß: Exakt heute vor 50 Jahren ging sein Stern auf. Es war kein Tor, auch kein Sieg, nicht einmal ein wichtiges Spiel...

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„Der Ball und er kamen zusammen auf die Welt. Wie beim Tango.“ Mit diesem Zitat adelte Argentiniens Trainerlegende Cesar Luis Menotti einst den größten Fußballer aller Zeiten. Richtig, Diego Armando Maradona! Sechs Jahre nach seinem Tod wird er in Buenos Aires noch immer wie ein Gott verehrt...

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