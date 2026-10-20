Als Maradona die Welt mit einem Gurkerl eroberte

Auch sechs Jahre nach seinem Tod wird Diego Maradona in Argentinien noch wie ein Gott verehrt! Die Hand Gottes, der WM-Held von 1986 – der beste Fußballer aller Zeiten. Was aber kaum jemand weiß: Exakt heute vor 50 Jahren ging sein Stern auf. Es war kein Tor, auch kein Sieg, nicht einmal ein wichtiges Spiel...
„Der Ball und er kamen zusammen auf die Welt. Wie beim Tango.“ Mit diesem Zitat adelte Argentiniens Trainerlegende Cesar Luis Menotti einst den größten Fußballer aller Zeiten. Richtig, Diego Armando Maradona! Sechs Jahre nach seinem Tod wird er in Buenos Aires noch immer wie ein Gott verehrt...
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