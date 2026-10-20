Als Maradona die Welt mit einem Gurkerl eroberte

Auch sechs Jahre nach seinem Tod wird Diego Maradona in Argentinien noch wie ein Gott verehrt! Die Hand Gottes, der WM-Held von 1986 – der beste Fußballer aller Zeiten. Was aber kaum jemand weiß: Exakt heute vor 50 Jahren ging sein Stern auf. Es war kein Tor, auch kein Sieg, nicht einmal ein wichtiges Spiel...