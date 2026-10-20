Mehr Platz für Tiere in Not am Assisi-Hof

Bereits 205 Wildtiere bis Ende September

Für das Frühjahr 2027 ist die Fertigstellung einer eigenen Wildtierstation vorgesehen. Wie groß der Bedarf ist, zeigen die Aufnahmezahlen: Bis Ende September wurden heuer bereits 205 hilfsbedürftige Wildtiere versorgt. Im gesamten Vorjahr waren es 102. „Darunter waren vor allem verwaiste Hasenbabys und Igel sowie viele verletzte Vögel“, schildert Hofleiterin Stephanie Lang. Ziel ist es, die Tiere nach ihrer Versorgung wieder auszuwildern.