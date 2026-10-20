Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausbau in Stockerau

Mehr Platz für Tiere in Not am Assisi-Hof

Niederösterreich
20.10.2026 11:00
Am Assisi-Hof wurden heuer bereits deutlich mehr hilfsbedürftige Wildtiere versorgt als im ...
Am Assisi-Hof wurden heuer bereits deutlich mehr hilfsbedürftige Wildtiere versorgt als im gesamten Vorjahr.(Bild: Krone-Collage/Österreichischer Tierschutzverein)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Eine eigene Wildtierstation und neue Volieren für Papageien und Sittiche: Der Assisi-Hof in Stockerau erweitert sein Angebot. Seit der Eröffnung vor drei Jahren wurden hier 738 Haustiere aufgenommen. Auch die Zahl hilfsbedürftiger Wildtiere steigt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mehr Raum für Hunde und Kleintiere, eine Auffangstation für Ziervögel und ein eigener Bereich für Wildtiere: Am Assisi-Hof in Stockerau stehen mehrere Erweiterungen an. Einige sind bereits umgesetzt, andere sollen in den kommenden Monaten fertig werden.

Der Österreichische Tierschutzverein reagiert damit auf den wachsenden Bedarf an Unterbringung und Versorgung. Die Bereiche für Hunde und Kleintiere wurden zuletzt bereits vergrößert. Nun steht ihnen mehr Platz für Beschäftigung und Auslauf zur Verfügung.

Neue Auffangstation für Papageien und Sittiche
Noch heuer soll eine Auffangstation für Papageien, Sittiche und andere Ziervögel fertig werden. Für diese Tiere gibt es laut Verein in Österreich zu wenige spezialisierte Plätze.

Tierpflegeleiter Alfred Kofler betont, dass im Stockerauer Assisi-Hof künftig noch mehr Platz ...
Tierpflegeleiter Alfred Kofler betont, dass im Stockerauer Assisi-Hof künftig noch mehr Platz für die Versorgung in Not geratener Wildtiere geschaffen wird.(Bild: Österreichischer Tierschutzverein)

„Diese exotischen Vögel haben besondere Ansprüche an Haltung, Platzangebot, Sozialkontakte und Beschäftigung“, erklärt Tierpflegeleiter Alfred Kofler. Großzügige Volieren sollen ihnen die passende Umgebung bieten.

Bereits 205 Wildtiere bis Ende September
Für das Frühjahr 2027 ist die Fertigstellung einer eigenen Wildtierstation vorgesehen. Wie groß der Bedarf ist, zeigen die Aufnahmezahlen: Bis Ende September wurden heuer bereits 205 hilfsbedürftige Wildtiere versorgt. Im gesamten Vorjahr waren es 102. „Darunter waren vor allem verwaiste Hasenbabys und Igel sowie viele verletzte Vögel“, schildert Hofleiterin Stephanie Lang. Ziel ist es, die Tiere nach ihrer Versorgung wieder auszuwildern.

Seit der Eröffnung vor drei Jahren hat der Assisi-Hof zudem 738 Haustiere aufgenommen. Bis Jahresende könnten es laut Verein rund 800 sein. „Deshalb bauen wir den Assisi-Hof weiter aus und schaffen damit zusätzliche Möglichkeiten, um Tiere aufzunehmen, zu versorgen und ihnen eine zweite Chance zu geben“, betont Geschäftsführer Alfons Hargaßner.

Solarstrom soll laufende Kosten senken
Auch die Energieversorgung soll ausgebaut werden. Auf dem Lagergebäude wurde heuer eine Photovoltaikanlage mit 25 Kilowatt Spitzenleistung installiert. An sonnigen Tagen kann sie laut Verein fast die Hälfte des Strombedarfs am Hof decken. Die Investition kostete rund 45.000 Euro.

Lesen Sie auch:
„Anpacken und mithelfen“ heißt es für die Teilnehmer im Camp Tierschutz
Spannende Aufgaben
Mistgabel statt Handy: Ostern im Camp Tierschutz
24.03.2026

„Wir wollen die Solarenergie weiter ausbauen und damit langfristig Kosten einsparen. Dafür sind wir wieder auf Unterstützung angewiesen“, sagt Hargaßner. Hilfe erhält der Assisi-Hof auch aus der Region: Die Stadt Stockerau stellte das Pachtgrundstück zur Verfügung. Ehrenamtliche „Hofengel“ und Pflegestellen unterstützen die Arbeit.

Beim Bildungsprogramm „Camp Tierschutz“ erhalten heuer außerdem 32 Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren praktische Einblicke in den Tierschutzalltag.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
20.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
110.519 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
108.446 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
91.307 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1488 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
874 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
861 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf