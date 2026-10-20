Borussia Dortmund und Co. ab 18.45 Uhr im Einsatz

Aus österreichischer Sicht interessant ist der Auftritt von Borussia Dortmund in Baku beim Sabah FK. Die beiden zuletzt beim 0:0 bei Union Berlin nicht eingesetzten Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka hoffen nach drei sieglosen Pflichtspiel-Auftritten auf die Rückkehr auf die Erfolgsstraße.